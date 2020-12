Den Grønne Kile i Hvalsø er plaget af Covid-19 - nu er der arrangeret nødpasning. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Covid-19: 100 sendt hjem fra stor børneinstitution Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Covid-19: 100 sendt hjem fra stor børneinstitution

Lejre - 14. december 2020 kl. 10:25 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Børneinstitutionen Den Grønne Kile i Hvalsø ligger underdrejet, efter at 22 medarbejdere og 76 børn er sendt hjem efter flere konstaterede smittetilfælde.

Dermed er næsten 100 sendt hjem fra den store børneinstititon, hvor seks medarbejdere har fået konstateret Covid-19. Blandt de hjemsendte børn er tre vuggestuegrupper (36 børn) og to børnehavestuer (ca. 40 børnehavebørn).

Nødpasning blev sat i værk fredag. Det betyder, at forældrene skal give besked, hvis de har behov for at få deres barn passet. Den Grønne Kile orienterer løbende alle forældre om udviklingen.

Coronaen hærger Lejre for tiden. Ydermere er et barn fra vuggestuegruppen »Englebasserne« i Møllebjerghave, også i Hvalsø, smittet. Alle børn i gruppen samt to andre børn regnes som »nære kontakter« og er sendt hjem, samt fem medarbejdere.

En elev i 0.klasse på Kirke Såby Skole i nærheden er ligeledes smittet, og da eleven har været i skole i dagene op til testen, betragtes hele klassen som nære kontakter og er sendt hjem sammen med fem medarbejdere på skolen. Det betyder, at forældrene skal give besked, hvis de har behov for at få deres barn passet.