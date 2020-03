- Vi ser alle, der er så syge, at de skal ses. Ellers tager vi mange telefonkonsultationer, siger læge Marie Husted Brogaard, som forsikrer, at lægehuset har rigeligt med masker, handsker med mere. Privatfoto

Coronaramt lægehus: Ingen fare for patienterne

Lejre - 26. marts 2020 kl. 10:11 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lægehuset Tolskovvej i Hvalsø har stadig to sygemeldte læger, der begge er ramt af coronavirussen Covid-19, som også har sendt flere af lægehusets sygeplejersker hjem i seng.

Men alle patienter kan trygt møde frem, når de har fået en tid. Sådan lyder budskabet fra læge Marie Husted Brogaard, som er en af de to raske læger i lægehuset, som er på job.

- Det er ikke utrygt at komme i lægehuset, det vil jeg gerne slå fast. Vi er vant til at arbejde under forhold, hvor der er virus, og vi tager alle de forholdsregler, vi kan, siger hun til Sjællandske Medier.

Venteværelse er tømt Det betyder blandt andet, at personalet møder patienterne ude på parkeringspladsen iklædt masker, handsker og andet beskyttelsesudstyr, når de har ringet og fået en tid.

- Døren er låst, og vi bruger kun venteværelset til en enkelt patient af gangen, for eksempel hvis folk lige skal sidde i 10 minutter efter, at de har fået en vaccination. Ellers må folk vente i bilen, vi har jo et stort opland, og de fleste kommer i bil. Vi ser alle, der er så syge, at de skal ses. Ellers tager vi mange telefonkonsultationer, siger Marie Husted Brogaard, som forsikrer, at lægehuset har rigeligt med masker, handsker med mere.

Måske smittet af kursus og mange knus Ingen af de to smittede læger, de tre smittede sygeplejersker eller de to sygeplejersker, som også har været syge med mulige coronasymptomer har været udenlands.

- De har ikke haft nogen risikoadfærd eller været ude at rejse, vi ved simpelthen ikke, hvor det er opstået. Vi mistænker lidt, at smitten kan være sket på et kursus, der var to ansatte med på. Der var en deltager, som hostede meget. Men vi ved det ikke og kommer nok heller aldrig til at finde ud af det. En af de første smittede danskere var jo også fra Roskilde, så der er også her i området, siger Marie Husted Brogaard.

Men smittekæden i lægehuset er der nok ikke så meget tvivl om.

- Vi er virkelig glade for vores arbejdsplads, og vi giver hinanden mange knus, siger Marie Husted Brogaard.

Ifølge PLO, Praktiserende Lægers Organisation, er henvendelserne til praktiserende læger dalet med 40 procent under Corona-epidemien, fordi folk ikke besværer lægen med småting.

Det mærker det hårdt ramte lægehus i Hvalsø også.

- De patienter, som ringer, har virkelig brug for os, og selv om vi har virkelig travlt og et par enkelte dage har måttet henvise patienter til nogle af vores kolleger i Lejre Kommune, så kan vi godt mærke, at der er nedgang i de mindre ting, siger Marie Husted Brogaard, som ser frem mod, at de sygemeldte gradvist kommer tilbage på job:

- Det var virkelig stressende i sidste uge, hvor det gik op for os, at vores kolleger var ramt af corona. Vi skulle have aflyst tider og finde et system, så de patienter, som af forskellige grunde ikke selv får booket en ny tid, ikke bliver tabt. Det har vi fået helt styr på nu.