Herslev Strands badebro er i sølle stand, og der er ingen tvivl om, at den skal skiftes ud. Nu bliver det en ny »gammel« løsning. Foto: Lejre Kommune

Coronaramt badebro genopstår

Lejre - 09. november 2020 kl. 10:00 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Projektet med en ny badebro ved Herslev Strand har ændret kurs to gange - først kom endnu en leverandør ind i billedet, og nu er situationen vendt igen.

Det hele så perfekt ud - en ny fin og meget langtidsholdbar badebro skulle leveres af firmaet Allflex. Det besluttede politikerne i Lejre i slutningen af september.

Men coronaen hærger overalt, ikke mindst i Holland, hvor fabrikken, der skulle konstruere helårsbroen, er meget hårdt ramt. Så hårdt, at den første melding gik på, at det ikke ville være muligt at få broen leveret i 2020, men tidligst i slutningen af februar 2021.

Og det duede ikke, for pengene til projektet er de såkaldt fremskudte anlægsmidler, som Lejre Kommune har fået lov at låne, og som skal bruges i 2020.

Derfor blev søgelyset rettet mod broleverandøren NBC Marine, der også kan lave en langtidsholdbar helårsbro, men af træ. Der var derfor lagt op til, at det blev denne bro, som politikerne måtte vandre ud på og tage en beslutning om ved et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 3. november.

Men så vendte billedet endnu en gang.

For firmaet Allflex Nordic, som jo oprindeligt var førstevalget, kunne nu oplyse, at ja, de kan godt nå at levere broen. Årsagen er, at firmaet udvider med endnu en produktionshal i Holland. Netop deres brotype er mere eftertragtet af Lejre, fordi den blandt andet er ret vedligeholdelsesfri og ikke behøver at blive taget op om vinteren.

Og den har politikerne nu lagt sig fast på. Dog under forudsætning af, at kontrakten annulleres og forudbetalte midler tilbagebetales, hvis broen ikke leveres her og nu i 2020.