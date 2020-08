Alle beboerne i St. Karleby-pavillonen er vendt tilbage til Ringsted, da de nu er smittefrie. De var alle medarbejdere på Danish Crown, hvor et stort smitteudbrud har lukket virksomheden. Arkivfoto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Corona-pavillon er rømmet

Lejre - 12. august 2020 kl. 09:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pavillonen i St. Karleby, der har huset en gruppe corona-smittede polakker, står tom nu efter at beboerne har overstået isolationen og er flyttet hjem til Ringsted. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Beboerne har overstået tidsrummet, hvor de skulle være i isolation efter det meget store smitteudbrud i Ringsted på slagteri-virksomheden Danish Crown.

Tidligere har det været fremme, at folk havde observeret personer fra pavillonen ude på vejen, og én af dem er kørt bort derfra i en bil uden mundbind. Der blev dengang kraftigt indprentet af såvel politiet som embedsfolk fra Ringsted Kommune, at denne adfærd ikke var acceptabel, og at reglerne skulle følges.

- Huset er tømt, og der er ingen tilbage deroppe, fordi Ringsted ikke bruger bygningen. Personerne er alle ude af karantæne. Ringsted har stadig muligheden for at anvende huset til isolation, men det er ikke nødvendigt lige nu. Hvis smittepresset stiger igen, kan det blive aktuelt at bruge huset, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Flere politikere har i øvrigt fået henvendelser fra borgere, der siger, de har set polakkerne køre fra huset i bil eller bus, også for få dage siden. Carsten Rasmussen nævner, at bilkørslen kan skyldes, at raskmeldte beboere simpelthen er kørt hjem.

