Corona: Nu 8000 ekstra æg til salg om ugen

Lejre - 09. december 2020

Det er ikke kun restauranter, der rammes af de nye corona-restriktioner - det sker også for deres leverandører. På Hegnsholt Hønseri i Lejre, hvor 2.000 høns lægger op mod 11.000 økologiske æg på en uge, plejer de 8.000 af æggene at gå til københavnske toprestauranter.

Nu risikerer Johanne Schimming at brænde inde med tusinder af æg, hvis ikke hun får dem solgt til private.

Johanne Schimming på Hegnsholt Hønseri giver ikke bare op og slagter høns i lange baner. Der er lidt over 2000 udegående høns på Hegnsholt. Æggene skal sælges, mens de er friske. Og der er i øvrigt ikke plads i lagerrummet til, at så mange tusinde æg hober sig op.

- Jeg stod mandag og pakkede æg og hørte radio og tænkte: hvorfor står jeg her og pakker æg? Musikken lød fra gårdbutikken med sangen »It starts to look like Christmas«. Ærlig talt, det var svært at komme i julestemning, beretter Johanne Schimming.

- Jeg skrev et opslag på Facebook, hvor jeg opfordrede folk til at komme forbi og købe æg og tage nogle med til venner og familie. Vi har jo prøvet det her før, da der blev lukket ned i marts. Dengang skrev jeg også et opslag, og vi fik afsat alle æggene til private, fortæller Johanne Schimming.

Der kom ligeledes masser af mennesker mandag efter statsministerens udmelding, og tirsdag. De havde set opslaget på Facebook; en del havde aldrig været på Hegnsholt før, mens andre af de faste kunder kom og tog æg med til familie og venner.

- Krisen i foråret gav os en ordentlig forskrækkelse, og jeg valgte at sprede risikoen ud i en sårbar situation med blandt andet fordobling af salg her fra gårdbutikken. Det gør os bedre klædte på til at tackle denne nye krise, forklarer Johanne Schimming.