Carsten sigter altid efter at ramme plet

Carsten Gøthgen skaber imponerende langbuer. Han kalder det at »sysle«, og for ham er det ren meditation.

Lejre - 08. august 2021

Når det gælder at finde på lege, man kan underholde sig selv med, som barn, er de fleste små ret så kreative. Det gjaldt også for Carsten Gøthgen og hans venner, der hurtigt fandt ud af, hvor sjovt det var at lave sine egne langbuer og skyde på mål med. Og nu flere årtier efter, har 76-årige Carsten stadig en lige så, hvis ikke endog mere brændende, passion for de imponerende buer.

- Det startede jo med, at jeg og de andre »rødder i gården« hjemme i Herlev fandt noget træ og lavede buer og skød med blomsterpinde, mindes Carsten, og uddyber:

- Og så stoppede jeg bare aldrig. For mig er det gået hen og blevet det, jeg sysler med, når jeg rigtig vil hygge mig.

Over 70 buer For Carsten var fokus aldrig så meget på det med at skyde, men mere på det at kreere buerne. Og da han og broderen var teenagere og de på biblioteket lånte en bog om langbuer, tog interessen hos Carsten først fart.

- Jeg kan huske, at den første rigtige bue, vi lavede, der tog vi til den lokale snedker efter egetræ. Det viste sig at være rigtig skidt, så han anbefalede os asketræ. Og så hjalp vores far os med at få buen spændt op, og vi fik da en udmærket bue ud af det.

Siden den første bue, har Carsten Gøthgen lavet i hvert fald 70 buer, estimerer han. Og de er kun blevet bedre.

- Det sjove er jo at prøve at overgå sig selv hele tiden. Hver gang jeg har lavet en bue, så tænker jeg; »gad vide, hvor langt den kan skyde?«. Og når jeg så har skudt med den, så tænker jeg; »gad vide, hvad jeg kan gøre ved den næste, så den kan skyde endnu længere?«, siger Carsten, der bor i Sæby med sin kone, Aase.

Arbejdet med træ Carstens kærlighed til langbuerne, der snildt kan måle 180 centimeter, har sin rod i hans kærlighed til træ. Han har selv arbejdet mange år som sløjdlærer, og foruden buerne, kreerer han alt fra træfigurer til skåle i træ.

- Da vi mødte hinanden, lovede Carsten mig, at han ville dreje mig 200 skåle. Jeg har fået 50 nu. Det er nok mere buerne, der trækker i ham, fortæller Aase, mens hun viser en af de fine skåle frem inde i parrets stue.

- Om aftenen efter maden så siger han altid, »nå, skal vi ikke sysle lidt«? Så betyder det, han gerne vil ud i garagen og lave buer, tilføjer hun.

Sit eget værksted Ude i garagen er der sat det helt store op til Carstens buemageri. En masse træ, klar til at blive forvandlet til smukke buer, står i det ene rum, og en stor arbejdsbænk står i det andet, hvor et nyt stykke træ allerede ligger klar. Og hvis han kunne arbejde på træet i et væk, ville det nok tage Carsten 12 timer at forvandle det til en bue. Men med alle de detaljer, der skal indlægges, og den ventetid det indebærer, tager en bue i gennemsnit tre uger at lave, gætter buemageren på.

- Det tager sin tid, men jeg hygger mig med det. Så hører jeg musik, mens jeg sidder og filer. Og så har jeg stor glæde af den her konkurrence, jeg har med mig selv. Og når jeg sælger en bue, så glæder jeg mig over, mit håndværk kan bringe gode stunder hos andre.

- Men det er helt klart det håndværksmæssige i at kreere en smuk bue, jeg har passion for. Det er lidt min form for meditation,, tilføjer Carsten Gøthgen, inden han griber sin nyeste bue:

- Skal vi se den skyde ude i haven, spørger han retorisk.