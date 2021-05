Bylavets renoverede skole indvies

De mange frivillige har lagt utroligt mange timer til at få bygningen tilbage til det udseende, den kunne have haft i starten af 1800-tallet, da den var ny. Så nu står rummene lyse, nymalede i datidens farver, med renoverede vinduer og reparerede vægge.

Med støtte på 430.000 kroner fra Nordeafonden er bygningen blevet energirenoveret. Vægge er isoleret, det gamle oliefyr smidt ud til fordel for en varmepumpe. Der er kommet energiruder, LED lys og akustik-lofter. Desuden er de elektriske installationer bragt up to date. Og med en industriopvaskemaskine kan man i fremtiden holde et bedre driftsregnskab, samtidigt med, at det er en mere grøn løsning.