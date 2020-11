Bylav får stor støtte til byhus

- Jeg glæder mig på byens og bylaugets vegne til, at vi med støtten fra Nordea kan bruge Sæby Gamle Skole til vores mange aktiviteter, og at vi med projektet kan være med til at bidrage positivt til et forbedret CO2 regnskab i Lejre kommune, siger en meget glad oldermand, Thomas Ulf Larsen.