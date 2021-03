Bylav får et nyt nylavshus efter lynnedslag

Efter et voldsomt lynnedslag i juni 2020, der brændte det lille bylavshus i Sæby ned, er der nu planer om at opføre et nyt ved siden af den gamle skole.

Ruinerne af det brændte hus er revet ned, og der er bart nu på gårdspladsen ved siden af det store lindetræ. Og nu kickstarter planen for et nyt hus på samme sted.

Bygningen bliver et udhus med to toiletter, isolering og værksted samt plads til oplag. Lige nu står bylavets ting nemlig rundt omkring i lader på egnen. Det vil koste knap to millioner kroner at opføre udhuset.