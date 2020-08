Bygning med corona-smittede skræmmer lokale

Det skriver DAGBLADET Roskilde torsdag. Én af medarbejderne skulle være kørt fra stedet i en bil - uden mundbind, trods det at han er smittet. Og flere skulle være set ude på fortovet. Det har medført oprørte kommentarer på Facebook. Flere skriver, at de ikke længere vil handle i Kirke Hyllinge.

- Da vi får det at vide, kontakter vi straks Ringsted Kommune. Forvaltningen i Ringsted var heroppe tirsdag og indprente over for de seks personer i St. Karleby, hvordan reglerne for selvisolation er, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) til Dagbladet.