Byggesager: Problemet er ketchupeffekten

- De arealer, der er udlagt til boligbyggeri, har ligget i kommuneplanen i årevis, og dem har stort set alle partier stemt for. Der har været enighed om, at de skulle bebygges. Så har der været diskussion om, hvor mange boliger, der skulle bygges på nogle af dem - men arealerne er udlagt, siger Carsten Rasmussen.

Ikke mindst et i lyset af, at der er så meget byggeri i gang i Lejre byområdet allerede, hvilket flere har stejlet over. Angreb som at politikerne har sovet i timen m.m. får nu borgmester Carsten Rasmussen til at reagere:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her