Udbuds-materialet til om- og tilbygninger, især ved Lejrehallen, er nu ændret. Arkivfoto: Agnete Vistar

Byggeri ved hal og skole ændres

Lejre - 04. juni 2018 kl. 15:19 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den omfattende tilbygning og ombygning ved Allerslev Skole og Lejrehallen er ikke en given ting endnu. Politikerne i kommunalbestyrelsen i Lejre har netop sagt ja til at ændre det store projekt, idet udbuddet rettes til, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Årsagen er blandt andet, at der er meget travlt i byggebranchen lige nu, og en rådgiver mener, at projektet, som det hidtil har set ud, ikke er attraktivt nok, fordi det består af for mange små del-elementer og optioner (muligheder), der ikke er finansieret. Det giver usikkerhed, og det gælder især byggeriet ved hallen. Risikoen er derfor ingen bud eller meget dyre bud.

Desuden viser det sig, at taget på Lejrehallen er i ringe stand og skal skiftes ud om et år eller to. At udelade at lægge nyt tag på, og bygge løs imens, vil gøre alting mere kluntet, for så skal hallen dækkes af og lukkes to gange. Så taget skal med i den faste del af entreprisen. Nyt tag vil koste 1,5 mio. kroner.

Blandt andet er et fuldt indskudt dæk i Lejrehallen og en foldedør er i støbeskeen. Det halve dæk bliver en del af den faste entreprise, mens et fuldt dæk med foldedøre bliver en option. Muligheden for et helt dæk er der i hvert fald nu; det var ikke tilfældet før.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde mandag.