Kilometervis af ny asfalt, nye institutioner, renoverede haller og skoler er blandt de ekstraordinært mange anlægsprojekter, der det seneste år er blevet gennemført i Lejre Kommune.På billedet ses første virtuelle spadestik til økolandsbyen Skråningen II. Fra venstre er det Rasmus Larsen (EcoVillage), borgmester Carsten Rasmussen (S) og Morten Tjørnelund Hansen, Bygherrerådgiver hos CASA A/S. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Byggeboom gavner lokale bundlinjer

Lejre - 07. juni 2021 kl. 19:19 Kontakt redaktionen

Lejre: Kilometervis af ny asfalt, nye institutioner, renoverede haller og skoler er blandt de ekstraordinært mange anlægsprojekter, der det seneste år er blevet gennemført i Lejre Kommune. Til glæde for både brugerne og de mange lokale virksomheder, som har været med til at udføre opgaverne. Det skriver Lejre Kommune i en pressemeddelelse.

Skoler, haller og andre kulturelle tilbud rundt om i kommunen har fået et løft som et resultat af, at Kommunalbestyrelsen besluttede ekstraordinært mange anlægsprojekter i 2020.

Og det er ikke bare til gavn for de borgere, der bruger de nyrenoverede bygninger. De mange byggeprojekter har også sørget for aftaler i ordrebøgerne hos en bred vifte af arkitekt-, rådgivnings- og håndværksvirksomheder. Heraf har knap halvdelen af dem base inden for kommunens grænser.

- Vi har mange dygtige bygge- og anlægsvirksomheder her i Lejre Kommune, som selvfølgelig har været blandt den vifte af virksomheder fra store dele af Sjælland, der har hjulpet os med at give vores bygninger et tiltrængt løft, mens de for fleres vedkommende alligevel stod tomme under coronanedlukningen, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) i pressemeddelelsen.

Ud over de renoverede bygninger har kommunen også fået lagt ny asfalt på 67 af kommunens i alt 340 km kommuneveje, der er asfalteret 364 parkeringspladser fordelt på 10 lokaliteter, og der er lagt ny belægning på 20 km cykelsti og 3,4 km fortov.

Regeringen gav i foråret 2020 kommunerne mulighed for at fremrykke anlægsprojekter og samtidig lånefinansiere udgifterne. Det udnyttede Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune til at vedtage anlægsprojekter for mere end 130 mio. kr. i 2020.

