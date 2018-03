De stærkt forurenede områder med høj koncentration af PCP på industrigrunden i Øm er omkranset med rødt og orange. De med grønt kransede områder er kun let forurenede. Lejre Kommunes materiale

Byggeaffald med PCB skal fjernes

Lejre - 13. marts 2018 kl. 08:43 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To områder øst for det nye store halkompleks på industrigrunden i Øm på Kumlehusvej er stærkt forurenet med PCB, og det skal fjernes. Politikerne i Lejre Kommune skal onsdag se på, om de vil anbefale en varsling om et påbud mod Bach Gruppen, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Samtidigt er der lagt op til et møde med naboerne til den forurenede grund mandag den 19. marts.

Men et stort skridt videre er man allerede kommet, da forureningens omfang nu er kendt. Der er tale om PCB-forurenet materiale, der ifølge direktør i Bach gruppens Københavns-afdeling, Anders Bo Bach, stammer fra byggeaffald fra Hedehusene, og som er kørt til Øm af en ekstern leverandør.

Bach Gruppen oplyser, at de gerne vil grave det forurenede byggeaffald væk på udearealerne som en frivillig oprensning, så det ser ud til, at et påbud ikke bliver nødvendigt.

Det eventuelle påbud går ud på at fjerne al PCB-forurening på over 2 mg pr. kilo jord. Bach gruppen har opført en stor bygning med et otte haller på industrigrunden. Undersøgelserne viser, at der øst for hallerne er fundet kraftigt forurenet byggeaffald med høj koncentration af PCB i område A og B (se billedet).

