Send til din ven. X Artiklen: Budgettet kan ændres: Nye ønsker dukker op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgettet kan ændres: Nye ønsker dukker op

Lejre - 10. september 2021 kl. 11:11 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Som ventet sendte flertallet i kommunalbestyrelsen torsdag aften sit forslag til de kommende års budget i høring, idet Venstre tog forbehold.

Indtil videre er budgettet uden skattestigninger, men det er et meget stramt budget, der med Grethe Saabyes (K) ord ikke giver plads til de store armbevægelser.

Efter den uhørt skarpe optrækning af fronten fra flertallets side mod Venstre ved tidligere møder i sommer i kommunalbestyrelsen, hvor partiet blandt andet er blevet holdt ude af forhandlingerne om oplægget til budgettets 1. behandling, lød der anderledes forsonende toner mellem parterne i aftes.

Venstres Tina Mandrup sagde, at hun har ytret sig om procesforløbet tidligere, men nu er det parkeret. Og Venstre kan se ganske fornuftige elementer i budgetforslaget.

Flere partiordførere hilste Venstre velkommen til de kommende forhandlinger om 2. behandlingen af budgettet - blandt andet har borgmester Carsten Rasmussen (S) nu sendt en invitation. Hvem ved, måske alle partierne kan gå sammen i et budgetforlig i oktober?

Tina Mandrup kvitterede med at komme med ønsker til budgettet, herunder ikke mindst en målrettet indsats for børn med ordblindhed.

- Vi hører om mangelfuld afdækning af problemet hos børn, både hvad angår undervisning og læreres forudsætninger. Børnene får ikke den hjælp, de har behov for. Vi hører om børn, der må vente i månedsvis på at få en IT-rygsæk, efter de har fået diagnosen. Jeg mener ikke, Lejre Kommmune lever op til lovgivningen på området, så det er alvorligt, sagde Tina Mandrup.

Hun talte også til fordel for, at det kommende ældrecenter i Hvalsø bliver et friplejecenter (dvs. privatejet), og at Sæbybadet bliver overdækket.

Forslagene vandt genklang hos flere partier. Grethe Saabye (K) understregede, at der ingen tvivl er om, at finansieringen af fremtidige projekter sker med offentlige og private partnerskaber, såsom friplejehjem.

Ole Blickfeldt fandt tanken om en overdækning af Sæbybadet en spændende ide og slog til lyd for at få placeret et nyt varmtvandsbassin i det kommende nye plejecenter.

SF's Mikael Ralf Larsen understregede, at det har været magtpåliggende for hans parti, at der ikke skal spares på den borgernære service. Og det er heller ikke sket - omend han var meget bekymret for blot få uger siden, efter at det stod klart, at politikerne skulle ud og finde over 40 millioner for at dække den manko.

Ivan Mott (EL) var ikke bleg for at nævne en skatteforhøjelse som en mulighed for at få et mere klimavenligt budget, med flere cykelstier og større trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Leif Nielsen (S) kom ind på varmtvandsbassinet på Bøgebakken - der er altså ting i omklædningsrummet, som aldrig er lavet helt færdigt. Men at budgettet er så stramt, at det næppe er muligt at lægge flere penge på.

En større diskussion om et friplejehjem udspandt sig. Borgmester Carsten Rasmussen (S) har en pragmatisk holdning til friplejehjem. Men uanset hvilken form for privat byggeri, der kunne tænkes, får man lov at betale for det. Ingen finansieringsfond vil gøre det gratis, fastslog han.

Og borgmesteren nævnte, at de mange nye ønsker, der kom på bordet fra politikere i aftes, ikke blev ledsaget af forslag til, hvor pengene til dem skal findes.