Der blev skålet i bobler i aftes efter økonomiudvalgsmødet, efter det lykkedes at få landet et budgetforlig, som omfatter alle partier. Foto: Lejre Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Budgetforlig: Tre nye børnehuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgetforlig: Tre nye børnehuse

Lejre - 30. september 2021 kl. 08:50 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Alle partier - S, SF, V, R, K, EL og DF samt løsgænger Erik Holst står bag en budgetaftale for 2022 og frem til 2025, som økonomiudvalget valgte at anbefale i aftes.

Sent tirsdag aften til klokken 11 sad partierne og forhandlede på Allerslev Rådhus, og det lykkedes at lande et forlig så bredt, som det overhovedet kunne blive.

Dermed er den kommende kommunalbestyrelse bedre stillet, end hvis nogle partier ikke havde været med i forliget og fået chancen for at efterlade sig deres fingeraftryk. Nu har den kommende kommunalbestyrelse, der tiltræder i det nye år, en god bred platform at arbejde ud fra.

Aftalen, som partierne underskrev i aftes på økonomiudvlgets møde, har fået føjet en række nye elementer til i forhold til det udkast, der blev 1. behandlet. Samtidigt forbliver skatteprocenten (25,1 procent) og grundskylden (28,230) på deres nuværende niveau.

Varme hænder Den nære velfærd skal ikke holde for, eller forringes. Til gengæld får ældreområdet et varigt løft på 7,2 mio. kroner til flere varme hænder, og folkeskolerne får 7,5 mio. ekstra (hvilket allerede lå fast i 1. behandlingen af budgettet).

Der afsættes 90 mio. kroner til tre nye daginstitutioner i Lejre/Allerslev, Hvalsø og Gevninge - at der skal ske noget i Gevninge er nyt.

Idrætsbørnehuset Myretuen i Gevninge er, som alle ved, ret nedslidt, og projektet går ud på, at en ny idrætsbørnehave bliver en del af planerne for et multihus ved Trællerupskolen. Dette skal udvikles sammen med den lokale initiativgruppe.

Gevningehalvøen Også en modernisering af Gevninge Beboerhus og bibliotek ligger i aftalen, og det er der allerede glæde over på Gevningehalvøen.

Det skal dog nævnes, at de nye børnehuse i Hvalsø og Lejre by formentlig prioriteres til at blive bygget først, da det er der, presset på institutionerne er størst. Her er der pavilloner på vej, ligesom i Osted (hvor et nyt børnehus i forvejen planlægges ved skolen), og de nye børnehuse skal afløse de midlertidige pavilloner.

Kunstgræsbane En kunstgræsbane i Kirke Hyllinge skal anlægges, dog først 2023. Hvor den skal ligge, er endnu ikke afgjort.

- Vi er presset på aftalen mellem kommunerne og regeringen om, hvor meget der må anlægges. Faktisk er vi lige på grænsen. Så 2023 er det tidligste, vi kan anlægge banen, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Driftsbudgettet vil ligge på 1,72 milliarder kroner, og på anlægssiden er der afsat 97,5 millioner i 2022, og 258 mio. totalt fra 2023 til 2025.

Enderne mødes Erhvervsservicen styrkes med ekstra 500.000 kroner årligt. Sundhedsplejen øges med 300.000, og der er afsat 100.000 kroner årligt til trænerkurser i idrætsforeningerne, ligesom foreningstilskuddet få et lille løft med 100.000 kroner.

Det så ellers trist ud for det fremtidige budget for Lejre Kommune for blot halvanden måned siden - et hul på 40 millioner gabede i budgettet. Men med valg af selvbudgettering, administrative omlægninger og effektiviseringer, nedlæggelse af robusthedspuljen i 2022, tidsmæssig forskydning af anlæg samt kassetræk er det lykkedes at få enderne til at mødes.

Næste år er der et lille underskud på 600.000 kroner, som vender til overskud i de kommende år, ifølge beregningerne.