Arkivfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Budget: Vi skal ud og finde næsten 30 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget: Vi skal ud og finde næsten 30 millioner

Lejre - 04. september 2020 kl. 10:01 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Åh nej. Som ventet bliver der ikke noget sprælsk frirum i budgettet for de kommende år i Lejre Kommune.

Tværtimod - det bliver hårdt, og lige nu ser det ud til, at politikerne skal ud og finde mindst 29,3 millioner kroner. Og måske lidt mere.

Politikerne i økonomiudvalget har set på 1. behandlingen af Budget 2021 og de kommende år. Og ingen er i tvivl om, at de må vride og vende sig for at få regnestykket i Butikken Lejre til at gå op.

- Vi bliver nødt til at spare. Det er mange penge, vi skal finde, og vi arbejder videre og skal have flere forhandlinger. Forhåbentlig opnår vi et budgetforlig; det vil være det bedste, og det arbejder vi på, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) til sn.dk.

Et faktum er, at der er pres på de specialiserede områder, som vanligt. Der skal styres økonomisk stramt. Det specialiserede børneområde forventes at koste knap 78 millioner, mens voksenområdet bliver på formentlig knap 158 millioner kroner. En stor del af den sum går til botilbud til borgere med handicap, hvor tilgangen har været større end forventet.

Og så ligger et spørgsmål og lurer i baggrunden - kan Lejres borgere forvente en skattestigning? Det vil de kommende forhandlinger afsløre.