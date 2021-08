Borgmester Carsten Rasmussen (S) sammen med kommunaldirektør Inger Marie Vynne. Nu skal embedsfolk og politikere arbejde på højtryk for at finde løsninger på det store underskud. Arkivfoto: Agnete Vistar

Budget - Vi mangler 30 millioner

Lejre - 14. august 2021 kl. 11:03 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Der venter igen igen politikerne i Lejre en kæmpeopgave, når de nu går i gang med at få strikket et budget sammen for 2022. Tallene for årets mellemkommunale udligning indløb kort før sommerferien fra Indenrigsministeriet til Lejre Kommune.

Og ak, de viser, at Lejre Kommune får 30 millioner kroner mindre ud af det end forventet. Røde tal, der drypper af blod, med andre ord.

- Og de 30 millioner kroner er FØR vi begynder at se på de ting, som man rundt omkring i kommunen ønsker at få med i budgettet. Hvis man lægger en del af de nye ting, som der er ønsker til, oveni, kan det hurtigt blive endnu flere millioner, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Hvis vi skal imødekomme forventningerne, skal vi derfor ud og finde endnu flere penge. Minimumsnormeringerne er taget med, da de er vedtaget, så de ses ikke som nye ting, tilføjer han.

Mange kommuner har oplevet, at udligningen er faldet meget ulige ud. Nogle er næsten desperate efter erkendelsen af, at de står med en kæmpe manko og et slemt tyndslidt budget, mens andre er begejstrede og har fået mere end ventet. Det gælder for mange kommuner, at de er overraskede - til den ene og den anden side.

- Vi har fuldkommen styr på vores udgifter. Det, der spiller ind, er indtægterne, set i forhold til udligning og tilskud. Hver eneste gang spiller det os et puds, idet vi på forhånd ikke ved, hvad indtægterne er. Først når alle tal har været gennem ministeriets vridemaskine centralt, kender vi vores økonomiske situation, siger Carsten Rasmussen.

- Og derfor kan vi først lægge budget efter sommerferien, når vi ved, hvor mange penge vi har. Indtægterne er hver gang en dark horse. Det er svært at forklare, men vi står nu med et massivt underskud i budgettet for 2022.

Tallene indløb som nævnt lige før ferien. På grund af sommerferien har de politiske partier ikke haft tid til at drøfte budgettet. Imens har kommunerne haft travlt med at regne på tallene for at se, hvordan de ligger i svinget, når de skal til at lægge budget for 2022.

Kommunerne taber generelt på ordningen. 85 af landets kommuner får ifølge mediet NB et lavere samlet resultat fra udligning og tilskud i 2022 end i 2021.

Onsdag mødes komunalbestyrelsen til budgetseminar.