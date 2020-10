Budget: Venstre kritiserer manglende styring

Venstres Landsorganisation - Charlotte Wognsen / Venstres Landsmøde 2018 i MCH Herning Kongrescenter / Foto: Henrik Bjerregrav

Lejre - 09. oktober 2020 kl. 10:05 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Venstre blev meget hurtigt manøvreret ud for sig selv under de forgangne ugers budgetforhandlinger i Lejre Kommune. Ikke mindst skattestigningen på 0,11 procent var uspiselig for partiet, og torsdag aften fremlagde ordfører Tina Mandrup partiets eget budget.

Forslagene blev som ventet stemt ned ét for ét af flertallet. Det gjaldt forslaget om en ny idræts-daginstitution i Gevninge som erstatning for den meget slidte Myreturen. Et forslag om at reducere antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen fra 25 til 21 vandt ikke gehør hos de øvrige politikere, ligesom øget satsning på offentlige opgaver i udbud også forblev kun et Venstre-ønske.

Til gengæld gav Leif Nielsen (S) Venstre hug for helt at fjerne robusthedspuljen på 12 millioner i deres budgetforslag.

Tina Mandrup lagde i sin tale vægt på, at bruddet om budgettet og skillevejen ikke bare handler om en skattestigning på 0,1 procent:

SN-Brød: - Det handler om en helt fundamental forskel i måden at ville drive kommune på. Med en skatteprocent, der ligger i den absolut høje ende, og hvor vi for længst har passeret det gennemsnitlige skatteniveau på landsplan, ja, da bør det få enhver ansvarlig kommunalbestyrelse til at oppe sig.

- Det er galt, når der ikke er tanke for og disponeret med, at børnefamilier skal have passet deres børn, og at det kræver udbygning med flere daginstitutioner. Flere familier på landet er afhængige af at have to biler. Med så kraftig en boligudbygning som vi har set - massivt i Hvalsø, i Kirke Hyllinge og i særdeleshed her i Allerslev, ja så vokser presset på vejene.

- Og øgede udgifter følger med, når der bygges dyre almene boliger. Ikke bare i grundkapitalindskud, men også med boligstøtte grundet høje huslejeudgifter. Og så nytter det altså ikke at skyde skylden på en urimelig udligningsreform. Skal der placeres et ansvar, så er det ansvaret for manglende helhedstænkning og manglende strategisk styring, sagde Tina Mandrup.