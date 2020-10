Se billedserie Flertallet i Lejres kommunalbestyrelse i Allerslev Rådhus? rådssal under torsdag aftens 2. behandling af Budget 2021. Foto: Agnete Vistar

Budget: Når verden ser sværest ud

Lejre - 09. oktober 2020 kl. 18:06 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Udligningsreformen, der fremover belaster Lejre Kommune med yderligere 11,5 millioner kroner, fik hårde ord med på vejen torsdag aften ved politikernes 2. behandling af budgettet for de kommende år.

Mikael Ralf Larsen, ordfører for SF, nævnte, at skattestigninger absolut ikke er et mål, men et greb i værktøjskassen, der kan benyttes, når verden ser sværest ud. Og det gør den, nu hvor Lejre er ramt hårdt af den udligning.

- Vi kunne have hævet skatten med 0,2 procent...og med tanke på, at der er givet skattelettelser fra Christiansborg de sidste 20 år, tror jeg godt, at Lejres borgere kan aflevere cirka 16 kroner pr. borger pr. måned for at undgå yderligere besparelser for vores børn og ældre medborgere, sagde Mikael Ralf Larsen.

De Konservatives ordfører Grethe Saabye sagde, at hendes parti ikke på noget tidspunkt haft et ønske om, at den pris, borgeren betaler over skatten, skulle stige:

- Tværtimod. Men efterhånden som vi fik vendt stenene under budgetforhandlingerne og anerkendte, at der var et flertal, der ønskede at gribe til skattestigning, blev vi i forhandlingerne for at begrænse den stigning.

Thomas Bisgaard (R) nævnte, at han trods besparelser i budgettet glæder sig over, at flertallet kan afsætte 100.000 kroner til hver af Lejres folkeskoler, som vil give handlekraft i forbindelse med skolevisionen.

Ivan Mott (EL) gik med i forligskredsen og nævnte, at EL har fået samtykke fra borgmesteren om, at kommunen kan søge om at komme med i Transportministeriets og Vestegnskommuners forsøg om at nedsætte hastigheden på motorvejen, især med henblik på støjdæmpning og CO2-reduktion.

Ole Blickfeldt (DF) fremhævede nogle af hans partis mærkesager, blandt andet at der er afsat penge til skolerne, de tre ældrecentre og hjemmeplejen.

Uden at være en del af flertallets forlig stemte Erik Holst (løsgænger, tidligere Venstre) for skatteforhøjelsen og næsten alle punkterne fra flertallet, med en enkelt undtagelse.

- Min opfattelse er, at kommunernes reelle ret til skatteudskrivning blev fjernet for nogle år siden, så de nu er Christiansborg-politik. Jeg er positiv over for den høje prioritering af anlægsrammen, sagde han.