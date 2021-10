En enig kommunalbestyrelse står bag Lejre Kommunes budget for 2022 og de kommende år. Foto: Agnete Vistar Foto: Agnete Vistar

Budget: Både glæde og alvor

Lejre - 08. oktober 2021 kl. 09:31 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Der var ikke bare fred og fordragelighed, men nærmest en munter stemning i aftes, da kommunalbestyrelsen i Lejre i fuld enighed vedtog kommunens 1,7 milliarder kroner store driftsbudget endeligt, samt et næsten 100 milllioner kroner stort anlægsbudget for 2022 og de kommende år.

Der blev takket på kryds og tværs mellem partierne for at være gået til forhandlingerne i positiv ånd og med konstruktive bidrag til det samlede resultat, og der var også taksigelser til forvaltningen for en stor indsats.

Ja borgmester Carsten Rasmussen (S) blev fristet til at sige, at det har været en fornøjelse at lægge budget, selv om det er sket på en ikke særlig let baggrund og i en økonomisk presset situation.

De store udfordringer Alligevel er det lykkedes at få budgetlagt for tre nye børnehuse, et plejecenter, en ny kunstgræsbane i Kr. Hyllinge (i 2023), et løft for skolerne og ældreplejen, erhvervsservicen og sundhedsplejen. Og så er badebroen i Kyndeløse ikke røget ud ved 2. behandlingen af budgettet.

Men Carsten Rasmussen løftede også en manende finger. For den kommende kommunalbestyrelse, der skal i arbejdstøjet den 1. januar 2022, skal meget hurtigt i gang med at tænke på de store strukturelle udfordringer, som Lejre Kommune står over for fremover, og som politikerne tager meget alvorligt.

Tjener til alles ære - Der er enighed om, at vi har behov for at tænke nyt. Vi bliver ramt på indtægtssiden på grund af udligningen, som bogstaveligt talt betyder, at vi skal drive kommunen billigere end andre kommuner, sagde han i aftes.

Tina Mandrup (V) priste resultatet af forhandlingerne som langt bedre end det, der var lagt op til efter 1. behandlingen af budgettet:

- Det tjener til alles ære, at vi er gået i forhandlingsrummet. Der er kommet meget godt ud af de sene møder, ikke mindst på skole- og ældreområdet. Idrætten følte sig overset; det sås i høringssvaret, men også der er vi gået ind og har fundet penge til at løfte området, sagde hun.

Tina Mandrup fremhævede den indsats for ordblinde, som er kommet med i budgetforliget. Og så ser hun frem til, at alle politikerne i den kommende kommunalbestyrelse kan dykke ned i emnet friplejehjem:

- Vi foreslog det, og vi har ikke kun oplevet modstand der, men også nysgerrighed, sagde hun.