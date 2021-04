Bryghus arrangerer en anderledes 1. maj fejring

- Vi bruger 1. maj på at fejre det, vi står for: Respekt for vores jord og mad. Vi fejrer det selvfølgelig med øl og røde pølser, og vi smider de bedste økologiske af slagsen på grillen. Øllen bliver en Red Ale specielt til dagen, lige til at skylle grillmad ned med, fortæller Tore Jørgensen, grundlægger, brygmester og indehaver af Herslev Bryghus.

- Vi har arbejdet meget med denne dag og er lidt sent ude, for vi skulle være sikre på, at vi kunne holde dagen under hensyntagen til alle corona-regler og anbefalinger. Normalt må man kun forsamles op til 50 mennesker, men vi må gerne være mere end 50, fordi dagen omfatter meningsudveksling og er af almen interesse. Vi sidder ned under talerne med behørig afstand, forklarer Tore Jørgensen.