Brygger Jørgen Fogh Rasmussen med et af konen Gunhilds malerier i baggrunden. Nu sætter parret hele bopælen til salg, inklusive bryggeri og jord.

Brygger om salg: Vi er jo ikke 30 mere

Lejre - 26. maj 2018 kl. 09:04 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14,8 mio. kroner er prisen for det Danmarkskendte Hornbeer Mikrobryggeri ved Sæby, som Jørgen Fogh Rasmussen og Gunhild Rasmussen har sat til salg via ejendomsmægler Pernille Sams. Det skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Og det siges ikke engang at være dyrt i branchen, for man får en fuldt funktionsdygtig, sund prisbelønnet virksomhed med en god eksport med i købet. Hus, bryggeri og 21 tønder land er sat til salg hos kändis-ejendomsmægleren Pernille Sams. Med salget af Hornbeer er det en æra, der slutter.

- Vi synes, at Hornbeer fortjener nye kræfter. Vi er jo ikke 30 år mere. Jeg fyldte 60 i sommer, og Gunhild er lidt yngre. Jeg tror på, at der nok skal komme én, som har interesse i øl eller som vil have en spændende fødevare-virksomhed her, siger Jørgen Fogh Rasmussen til DAGBLADET Roskilde.

Parret har købt en gammel ejendom, et meget spændende hus med stråtag og en fantastisk have ved Krabbesholm-skoven. Huset ligger nord for Sæby, kun to km i fugleflugtlinje fra bryggeriet.

Jørgen Fogh Rasmussen siger, at han ikke er færdig som erhvervsaktiv, men i hvilken retning, han vil fortsætte, ved han endnu ikke. Foreløbig skal han bruge kræfter på at renovere den nykøbte bolig. Og Gunhild vil få tid til at hellige sig sin kunst, hvilket hun ikke har haft megen tid til før på grund af det arbejde, hun har lagt i bryggeriet.

