Brugte traktor som våben - nedsat straf

En nu 29-årig mand har fået nedsat sin straf på fem måneders fængsel for at bruge sin traktor som våben mod ekskæresten.

I april 2018 brugte manden sin traktor som våben mod sin ekskæreste og udsatte hende for decideret livsfare. Det skete, da han tæt på kommunegrænsen nord for Kirke Hyllinge kørte sin traktor direkte ind i en personbil med fire personer i.

Her nåede to af personerne ud, mens to andre stadig sad i bilen, da den blev påkørt. Derefter kørte manden direkte mod en anden varebil med to flyttefolk, der måtte bakke 340 meter for at undgå en kollision.