Spejderleder Kenneth Manby Pedersen var i fuld sving søndag, hvor KFUM spejdergruppen Toke hentede brugte juletræer.

Brugte juletræer bliver til oplevelser

Lejre - 04. januar 2021 kl. 09:47 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

To biler med hver sin solide trailer bagved kørte søndag i pendulfart mellem forskellige steder i Lejre Kommune og spejderhytten på Klostergårdsvej.

Det var tre spejderledere og tre børn fra KFUM spejdergruppen i Lejre, der hedder Toke, som samlede brugte juletræer ind.

- Vi deler op i områder, som vi henter i, og så ned for at læsse af, fortalte Rikke Stengade.

Med inspiration fra spejdere i en anden by begyndte Toke-spejdergruppen for tre år siden at samle juletræer. De får et mindre beløb for hvert juletræ.

- Der var nogle storspejdere i aldersgruppen 14 år plus skulle til Jamboree (en international og kæmpestor spejderlejr, red.) i USA. Hver billet koster 23.000 kroner, så de skulle bruge nogle penge. Vi tjente 4000 kroner på juletræerne og kunne derfor give hver af de otte deltagere et tilskud, fortæller Kenneth Manby Pedersen og oplyser, at de siden har samlet juletræer ind hvert år, og spejderne også til næste år vil hente juletræer.

- Vi har lige så god indtjening nu, som vi har på et loppemarked. Folk støtter op omkring det og spørger, som vi kommer igen til næste år, siger Kenneth Manby Pedersen og røber, at indtjeningen på juletræerne er blevet bedre år for år, og flere og flere opdager muligheden.

- Der kommer altid nogen, når vi står og læsser juletræer, som bliver nysgerrige, og så lige henter et træ i baghaven, fortæller Kenneth Manby Pedersen.

Spejderne henter altid en dag mellem jul og nytår og en dag efter nytår. De fleste træer skal hentes efter nytår. I år når spejderne op på omkring 100 afhentede træer.

Hulebyggeri og flis Indtægterne fra juletræsafhentningen giver plads til lidt ekstra hos spejderne.

- De skal give ungerne gode oplevelser, når coronaen slipper. fortæller Kenneth Manby Pedersen og nævner, at nogle af de større spejdere måske skal på en klatretur, men det kan også blive tilskud til ture.

Juletræerne ligger i flere bunker ved spejderhyttten. Emma Nielsen, Katrine Stengade og Johanne Geertsen har fået en pause fra juletræshentningen

- Vi bygger hule, siger Emma Nielsen, mens pigerne slæber et par ekstra træer over til den bunke, de er ved at forvandle til en hule.

Katrine Stengade og og morer sig med hulebyggeriet.

Træerne får i første omgang lov til at ligge ved spejderhytten. Spejdergruppen vil undersøge hos Lejre Kommune om muligheden for, at hvis de får laver flis af træerne, at de så må lægge flis ud på nogle af stierne i nærheden af spejderhytten. Stierne kan nemlig blive ret smattede om vinteren.

Artiklens journalist får nævnt, at hun tidligere har oplevet, at juletræer er blevet brugt til bivuak-bygning, som spejdere har overnattet i.

- Det er en god idé. Det må jeg lige høre, om vores storspejdere ikke kunne være med på, lyder det fra Kenneth Manby Pedersen.