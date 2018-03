Britta Nielsen kan se tilbage på et begivenhedsrigt liv på gymnastikgulvet. Gennem mange år var hun købmandskone, og hun har gjort en stor indsats for gymnastikken i Kirke Saaby. Foto: Agnete Vistar

Britta har deltaget i 60 gymnastikopvisninger

I 1958 begyndte Britta Nielsen at gå til gymnastik i gymnastikforeningen under Såby IF Thor. Hun deltog også det år i gymnastikafdelingens store opvisning i Kirke Saaby, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Der er god grund til at fejre Britta Nielsen, for hun har været en tro og effektiv støtte i de mange år for gymnastikken i Kirke Saaby. Hun sad i bestyrelsen i en årrække, heraf fire fem år som formand. Desuden har hun været aktiv i støtteforeningen i 25 år, hvor hun blandt andet var hjælper - det var hende, der sad ved kassen under de bankospil, som samlede penge ind til idrætten i Såby IF Thor.