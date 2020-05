Brandbiler, ambulancer og politi hastede til stedet: Audi i voldsomt uheld

Tirsdag middag klokken 14.44 blev Vestsjællands Brandvæsen station Kirke Hyllinge kaldt til et trafikuheld meget tæt på deres brandstation. På Vintappervej ud for nummer 64 var en Audi A3 med tre unge mennesker kommet kørende fra Kirke Hyllinge mod Rye, hvor føreren af bilen mister herredømmet over den.