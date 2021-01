Brand var ikke brand

Lejre Brandvæsen tog ingen chancer, da der lørdag formiddag kom en melding om en mulig skorstensbrand på Gl. Byvej. Et slukningskøretøj blev sendt afsted, men heldigvis blev der ikke brug for vand.

- Jeg tror slet ikke, at der havde været brand. Vi undersøgte skorstenen, fortæller indsatsleder Henning Sørensen og oplyser, at brandvæsenet intet kunne finde og derfor kørte igen uden at foretage sig yderligere.