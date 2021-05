Selv om der var lidt røg, var det ikke en stor opgave for Lejre Brandsvæsen. Foto: presse-fotos.dk

Brand klaret med 20 liter vand

Lejre Brandvæsen måtte torsdag ved 13-tiden rykke ud for at hjælpe en landmand. Landmanden var i gang med sin mejetærsker på Rorupvej, da et leje gik i stykker. Det gav lidt røg og ild, så brandvæsenet blev tilkaldt.