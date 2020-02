Brand brød ud på savværk

En brand brød ud på Hvalsø Savværk lørdag formiddag, og alarmen gik klokken 10.32. Med relativ kort afstand til brandstationen i Hvalsø var brandfolkene hurtigt fremme, og et røgdykkerhold blev sat ind.

Brandfolkene kunne konstatere, at der var gået ild i et udvendigt transportbånd, som er sammenkoblet med et indendørs flishugningsanlæg i en større hal på savværket.