Diagrammet viser, hvor langt Lejre Kommune (markeret med blåt) ligger under resten af landets gennemsnit (øverst, markeret med gult), når det gælder velfærd og ressourcer. Den grønne linje viser gennemsnittet for Region Sjælland. Lejre Kommunes materiale

Borgmesteren skriver til alle i Folketinget

- Når vi ser på ressourcegrundlaget, som viser den reelle »indtægt« pr. indbygger - forstået som den indtægt, kommunalbestyrelsen kan levere velfærd til borgerne for - så ligger Lejre allerede langt under landsgennemsnittet og Region Sjælland. Dvs. at Lejre allerede, på grund af den »gode« socioøkonomiske situation, i den nuværende udligningsmodel og tilskudsordninger har færre penge at levere service til borgerne for, skriver Carsten Rasmussen.