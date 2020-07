I videoen opfordrer borgmester Carsten Rasmussen til at bruge ferien lokalt - og støtte det fantastiske lokale erhvervsliv og turisme. Foto: Lejre Kommune

Borgmester: Støt den lokale turisme og erhvervslivet

Lejre Kommune opfordrer i et nyt fremstød borgerne i Lejre Kommune til at bruge ferien i kommunen - og give andre lyst til at komme på besøg.