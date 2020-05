Borgmester: - Det minder mest om en strafnedsættelse

Det er en kraftig reduktion i forhold til de over 29 millioner kroner, som indenrigsminister Astrid Krag oprindelig lagde ud med, at Lejre skulle betale mere.

Borgmester i Lejre, Carsten Rasmussen (S) ser det som en god ting, at de to store partier, S og V, har landet en aftale, som der bliver ro omkring. Ifølge forliget er de to store partier enige om, at de ikke vil indgå i at foretage grundlæggende ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem uden enighed herom.