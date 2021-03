I Hvalsø står der en døgnambulance. Det betyder, at især Hvalsø har rigtig gode responstider. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: - Det er responstiderne som redder liv

Lejre - 19. marts 2021 kl. 13:59 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Hvis man bor i Hvalsø, vil en ambulance nå frem i 92 procent af tilfældene inden for 15 minutter. Hvis man bor i Kirke Hyllinge gælder det for 79 procent af ambulancerne.

I dag holder der en døgnambulance i Hvalsø, og opgørelse over responstid på ambulancer, som Region Sjælland netop har offentliggjort, viser, at det har en del at sige.

- Det viser meget tydeligt, at der er vigtigt, at der er en ambulance i nærområdet. Hvis ambulancen holder i Hvalsø, når den hurtigt frem, men hvis den skal køre til Kirke Hyllinge, så går der lidt mere tid, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Faktisk vil en ambulance nå frem indenfor fem minutter i 35 procent af tilfældene, mens det kun gælder for tre procent i postnummer Lejre og én procent i Kirke Hyllinge.

I løbet af de næste fem minutter er Lejre bedre med, så der vil ambulancen nå frem i 36 procent af tilfældene, mens tallene er 18 procent for Kirke Hyllinge og 62 procent for Hvalsø.

Opgørelsen fra Region Sjælland kommer godt to måneder efter, at regionen meldte ud, at man fra 2014 vil nedlægge døgnambulancen i Hvalsø og i stedet have to dag-ambulancer i henholdsvis Kirke Hyllinge og Osted.

Udgangspunktet er, at i dagtimerne vil det give hurtigere responstid i hele Lejre Kommune, men Carsten Rasmussen er urolig for aftenerne og weekends.

- Umiddelbart bliver responstiden så længere, siger Carsten Rasmussen og udtrykker bekymring for, at der er nogle skjulte forringelser i regionens udspil.

Han kalder den nyeste opgørelse over responstider interessante tal, men de mangler at komme et spadestik dybere.

- Noget af det vi vil have undersøgt er, hvor mange udrykninger der sker i aften- og weekendtimerne, siger Carsten Rasmussen og oplyser, at beslutningen er regionens, og at Lejre Kommune ikke er blevet hørt i første omgang.

En anden ting, som bekymrer Carsten Rasmussen, er, at regionen i fremtiden ikke vil måle på responstid, men på antallet af ambulancer i Region Sjælland.

- Jeg er noget kritisk, at man ikke måler på responstiden. Det kan være lige meget, hvor mange ambulancer der er, hvis de ikke hurtigt kommer frem til Lejre Kommune. Responstiderne er det interessante. Ikke noget som helst andet. Det er der, der redder liv. Det er til at måle på og forholde sig til, siger Carsten Rasmussen og kalder responstiderne et kvalitetsmål i sig selv.