Borgmester: - Antallet af børn er kommet bag på os

Lejre - 31. maj 2021

Presset på pasning i Lejre by er meget stort; så stort at mange forældre til småbørn lige nu står i en næsten desperat situation uden mulighed for at få deres barn passet.

Med mindre de fragter barnet til Kirke Hyllinge eller til Kirke Såby, hvor en tidligere institution er genåbnet til formålet, eller Gevninge. Alt mens kommunen pt. forsøger at skaffe flere dagplejere og bygger løs på en daginstitution til 80 børn på Bispegårdsvej i Lejre by.

»Hvornår vil borgmesteren og resten af kommunalbestyrelsen tage problemet med manglende børnepasning i Lejre by alvorligt?« hedder det blandt andet på Facebook. Både de, der bor i Lejre by, og nye der flytter til, har problemer med at få en rimelig hverdag til at hænge sammen.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) og resten af kommunalbestyrelsen er dog udmærket klar over, at den er gal i Lejre by.

- Ingen prognoser har vist, at der ville komme så mange børn. I virkeligheden har vi tidligere udvidet med flere pladser, end prognoserne har angivet. Da vi ombyggede og udvidede i Øm, var der slet ikke børn til pladserne - det administrative oplæg gik ud på at nedlægge stedet, siger borgmesteren.

- Vi udvidede også Skjoldungerne, og institutionen blev snart fyldt op. Antallet af børn er simpelthen kommet bag på os. Og det er rigtigt, rigtigt surt. Vi gør alt hvad vi kan for at midlertidige pladser til børnene. At nogen må køre deres børn til Kirke Hyllinge er fuldkommen utilfredsstillende, siger han.

- Nogen vil nok sige, at enhver kunne have sagt sig selv, at der med udbygningerne i Lejre ikke ville være pladser nok, men der har ikke været nogen signaler fra prognoserne til politikerne om, at der ville komme til at mangle pasningspladser. Og det er ikke fordi, at der er kommet flere folk i Lejre Kommune eller i Lejre by - folk har bare fået flere børn, tilføjer Carsten Rasmussen.

- Vi blev klar over for et-to år siden, at der var noget helt galt. Problemet er, at man ikke bygger en ny institution på en dag. Og jeg er bange for, at Lejre Børnehus, som er ved at blive bygget, bliver for lille på sigt med 80 pladser, siger Carsten Rasmussen.