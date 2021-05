Blandt mulige midler til dæmpning af støj fra Holbækmotorvejen kunne være støjskærme. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgerforslag runder milepæl: Kæmp fortsat for at dæmpe støjgener

Lejre - 26. maj 2021 kl. 09:43 Af Agnete Vistar

»Lejre Kommune skal arbejde for at dæmpe støj fra Holbækmotorvejen«.

Sådan lyder et borgerforslag, stillet af Jørgen Aanæs, og dette forslag har allerede rundet en milepæl. For det er kun anden gang overhovedet, at et borgerforslag i Lejre Kommune har opnået stemmer nok til at blive behandlet af politikerne i kommunalbestyrelsen, siden muligheden blev indført i slutningen af 2018.

Ordningen indebar de første par år, at man skulle opnå 650 stemmer for at få et forslag behandlet, men dette tal blev sænket for nylig til 500. Og lige nu har 538 Lejre-borgere skrevet under på forslaget fra Jørgen Aanæs.

Forslaget udløber endda først den 15. juni, så der kan godt nå at komme flere underskrivere.

- Vi har allerede taget stilling til, at vi vil arbejde for at få dæmpet støjen på motorvejen - vi har i enighed skrevet til ministeren og afventer et svar. Mit bud er, at vi tager sagen op igen, når vi får svar fra ministeren, og ser på, hvordan løsninger kan skabes - jordvold, støjskærm, byggeri eller andet, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S) i aftes, da sagen blev behandlet.

Tina Mandrup, ordfører for Venstre, opfordrede til, at politikerne i kommunalbestyrelsen går videre til deres respektive partier på Borgen og lægger pres på.

Ivan Mott (EL) gjorde opmærksom på, at det var Enhedslisten, der i efteråret satte gang i dialogen om støjgener:

- Ingen kommune i hele Dagbladet Roskildes område er uberørt af støjgener; det kan man læse om i Dagbladet. Jeg tænker, at det er et kæmpestort fælles signal, vi kan være med til at sende afsted. Det skulle være muligt at finde et flertal i Folketinget, der vil arbejde seriøst videre med løsninger i lovgivningen, sagde Ivan Mott.