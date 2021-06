Se billedserie »I burde tage noget ansvar!«. Sådan lød det blandt andet fra en af de fremmødte borgere til politikerne ved tirsdagens valgdebat. Foto: Ea Lykke Schausen

Borger til politikere: - Det ville klæde jer at tage noget ansvar!

Manglende institutionspladser, problemer med infrastrukturen og nybyggeri var blandt emnerne ved tirsdagens valgdebat.

- Vores sted, lyder det. Så skulle man jo tro, vi blev prioriteret.

Sådan lød de hårde ord fra Lejre-beboeren Jens Peter Brenøe kort før tirsdagens valgdebat i medborgerhuset Domus Felix i Lejre.

- Vi er her jo, fordi vi gerne vil høre, hvordan de kan forsvare deres handlinger, forklarede Jens Peter Brenøe, der sammen med konen og 38 andre borgere i Lejre by og omegn kort før klokken otte var mødt op i medborgerhuset for at høre, hvad politikerne havde på hjerte - og for at stille dem et skarpt spørgsmål eller to.

En god debat Der var bred enighed blandt de ti fremmødte politikere om, at et af byens store problemer netop nu er de manglende institutionspladser til byens yngste borgere.

Men de forholdsvis enige politikere fik dog ikke overbevist de fremmødte borgere. Stemningen i lokalet, hvor man kun med bestilt plads og gyldigt Coronapas kunne deltage fysisk, var præget af lige dele frustrationer og skepsis. En stemning, der også kunne mærkes i kommentarsporet på den live-streaming via Facebook, hvor yderligere 70 borgere fulgte med.

- Vi har givet jer mandat. Og I har svigtet, lød en af de over 80 kommentarer.

- Det er jo bekymrende. Og man begynder da at frygte for de trygge rammer for ens børn, man ellers var blevet lovet, lød det blandt andet fra Camilla Holck, der sammen med Marie Hasling, Katrine Bendtsen og Mette Juul Beck var mødt op for at høre især de fremmødte politikere fra Byrådet, hvorfor der ikke før er blevet gjort noget ved de manglende institutionspladser.

- Jeg var faktisk nødt til lige at åbne en øl her i pausen. Så slemt er det, indledte Mette Juul Beck med et lille smil på læben, der dog hurtigt forvandlede sig til en alvorlig mine, da hun efter pausen fik muligheden for at tage mikrofonen og rette et par ord mod de byrådspolitikere, der sad i panelet.

- Allerede for fem år siden råbte vi jer op. Og først nu går I igang med at lappeløse. Det ville klæde jer at tage noget ansvar.

Læs mere i dagens udgave af DAGBLADET.