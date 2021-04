Book oplevelser i nationalparken

Arrangørerne bag oplevelserne har på kryds og tværs samarbejde med nationalparken. Enten ved at være en del af Formidlerkorpset eller i Partnerskabsprogrammet. Det gælder både lokale virksomheder, besøgssteder og guider. Fælles er, at de viser folk ud i naturen på helt nye måder. Det kan være lige fra kajakture på Roskilde Fjord til mountainbiketure i skovene, guidede gåture gennem de kulturhistoriske landskaber, koncerter i det fri og meget, meget mere.

Bookingplatformen vil samtidig være et værktøj, der hjælper turudbydere med at sikre, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer bliver overholdt i denne tid, eksempelvis i forhold til antallet af gæster.

- I nationalparken er vi så heldige, at der findes 24 besøgssteder, og rigtig mange små oplevelsesudbydere. Desværre bløder alle virksomheder efter et år præget af nedlukninger, restriktioner og forsamlingsforbud. Vi håber, at nationalpark-universet af oplevelser kan blive et stærkt værktøj for vores samarbejdspartnere - og samtidig skabe gode oplevelser for alle dem, der gerne vil ud og opleve nationalparken på nye og unikke måder, siger Camilla van Deurs.