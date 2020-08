Artiklen: Boliger solgt for halv milliard

Boliger solgt for halv milliard

Der er blevet solgt boliger for over en halv milliard kroner i Lejre Kommune alene i første halvdel af 2020. I alt 502.935.000 kroner (afrundet), ifølge tal fra Boligsiden.dk.

Det markerer en stigning på 19 procent i forhold til året før, hvor der blev solgt boliger i Lejre for 422.406.000 kroner (afrundet).

Så hvis den tendens fortsætter, vil der ved årets udgang være solgt boliger her for over en milliard kroner.