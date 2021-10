Se billedserie Fra venstre udviklingschef Tania Nissen og direktør for udviklingsselskabet Hyllegard Høje, Rebekka Sørensen. Foto: Agnete Vistar

Boliger: Her bliver der tænkt lidt vildere

Lejre - 05. oktober 2021 kl. 19:57 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Hvalsø: FN's 17 verdensmål, bæredygtighed, natur og færre kvadratmeter til hver beboer er emner, som er i høj kurs, når det gælder det fremtidige boligbyggeri på Hyllegaard Høje, vest for Hvalsø.

Her skal en landsby tage form, med forventet 170-200 boliger i seks klynger af bofællesskaber på Hyllegaard Højes 22 hektar.

Den første af de seks klynger, Sjællandsk Muld, er i støbeskeen. Klyngen kommer til at rumme 35 boliger.

Søndag var Hyllegaard Høje den fysiske ramme om Arkitekturens Dag, der blev holdt mange steder rundt om i Danmark. Og da der netop tænkes nyt her vest for Hvalsø, var stedet den ideelle ramme for dagen.

Her var rykind af arkitekter, politikere fra Lejre, planlæggere og mennesker/ kommende beboere, som er interesseret i at bo og leve på en anden måde end i parcelhuse eller storbyens lejligheder.

Gentænkning er et nøgleord her, og borgmester Carsten Rasmussen (S) kom i sin indledende tale ind på, at netop naturen altid nævnes som den væsentligste årsag til, at folk har valgt at bo i Lejre.

Direktør for udviklingen af Hyllegaard Høje, Rebekka Sørensen fortalte de mange fremmødte, at drømmen er et sted, som ikke lukker sig om sig selv:

- Det hele bunder i ønsket om, at vi gerne vil bo et sted med rimelig klima-samvittighed og tæt kontakt med naturen, hvor det er rigtigt centralt at få bedre forbindelse til naturen og tage hånd om store udfordringer som biodiversitet, rent grundvand og klimaforandringer, forklarer hun.

Rebekka Sørensen fortæller, at der arbejdes med ejerstrukturer og håndholdt livskvalitet, samt eget landbrug. Boligerne bliver mindre, så der reduceres på kvadratmeterbehovet. Danmark har den næsthøjeste andel af forbrug af boligkvadratmeter pr. person i verden, og det er ikke bæredygtigt, understreger hun.

Så småt er godt. Og det fortæller arkitekt Ulrik Mathiasson fra firmaet Effekt videre om:

- Boligklyngerne er alle kompakte, så vi minimerer boligernes fodaftryk og får mere plads i mellemrummene, hvor der kan være natur, drivhuse og hønsehuse. Vi sikrer, at alle klynger har direkte adgang til områderne, og dermed blød adgang til fællesskabet, forklarer han.

- Ens ejendom er begrænset i størrelse, men man får kæmpestor adgang til mange ting - herunder gæsteværelser, så man ikke hver for sig har gæsteværelser, men deles om dem. Man behøver ikke hver sit æbletræ, men kan være fælles om en æbleplantage, for eksempel, siger Ulrik Mathiasson.

Boligerne bliver ifølge Rebekka Sørensen og udviklingschef Tania Nissen ejerboliger, men de to er åbne over for andre ejerformer. Det er de mennesker, der ønsker at flytte ind, som er med til at definere udviklingen af hver klynge, også antallet af boliger.

Og der bygges ikke, før hver klynge er klar, og der er skrevet betinget købsaftale. Hver klynge bygges på én gang. Sjællandsk Muld, som har finansieringen i orden med grønt lys fra banken, mangler seks medlemmer - trods der er venteliste. Simpelthen fordi beboerne, der har meldt sig, ønsker diversitet og gerne vil have flere børnefamilier og seniorer ind i klyngen.

Så de venter, til der er fuldt hus, som opfylder dette ønske. Rebekka Sørensen forventer, at der går cirka tre måneder; så kan detailprojekteringen gå i gang. Om halvandet-to år er klyngen klar til indflytning.

Tania Nissen fortæller i øvrigt, at planer om et sundheds- og yogahus er i proces i Hyllegaard Høje.