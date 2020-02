Se billedserie Godt 40 mennesker tog den helt store boligdebat i aftes i Domus Felix. Arrangøren Henrik Svanholm kunne godt have tænkt sig flere. Foto: Agnete Vistar

Boligdebat: Alt for få boliger til singler

Lejre - 07. februar 2020 kl. 11:42 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aftens debatmøde om Lejre Kommunes boligpolitik kunne godt have haft flere deltagere. Men debatten fejlede ikke noget - diskussionerne føg hen over bordene, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Med et gennemtrængende trut i et vildthorn blev en gruppe Lejre-politikere cirkuleret rundt i intervaller ved bordene i aftes i Domus Felix, hvor de fik chancen for at høre en gruppe borgeres holdninger til boligudviklingen i Lejre.

Det skete med masser af chili-con-carne, baseret på krondyrkød og serveret på paptallerkner på bordene med god vin til. Bag arrangementet stod Henrik Svanholm, der tilmed selv har skudt det kronvildt, som kom i gryden.

Flere temaer dominerede aftenen. At der bygges for meget, og med for mange boliger i Lejre by, og for lidt ude i de mindre byer. At vejnettet slet ikke kan følge med udbygningen i Lejre by. At der er for få boliger i svang til seniorer og singler. At politikerne har kørt henover følelser og holdninger hos de beboere i Lejre by, som har boet her i mange år.

Forskellige holdninger Arrangementet var i konkurrence med flere andre, der fandt sted samtidigt - et Futureland møde på Lejre Bibliotek, hvor unge diskuterede studieboliger og bofællesskaber i Lejre. Og et forældremøde på Børnehuset Skjoldungerne - de børnefamilier manglede i høj grad på mødet i Felix i aftes.

Man fik indtryk af, at der er forskellige holdninger, ja ligefrem modstridende holdninger til boligudviklingen. Dagbladet fik en snak med tre af de fremmødte Lejre-beboere i Domus Felix: Mathias Grip og ægteparret Carsten Møller og Stephanie Saugmann.

Mathias Grip er skilt, og han slog et slag for de mange singler, som har behov for en bolig, der passer til deres forhold.

- Jeg er single ligesom 40 procent af danskerne, og jeg vil ikke leje, men gerne eje, da jeg ingen pension har og derfor gerne vil spare op ved at eje en bolig. Men Venstre har i 30 år ikke været interesseret i, at der kom boliger for singler i Lejre, siger Mathias Grip og fortsætter:

Ensartet boligmasse - Da min mor blev skilt i 1987, fik hun at vide, at hun kunne flytte til Osted eller Gevninge. Jeg gik i skole i Lejre, så det ville hun ikke. Og der er stadig ikke mange singleboliger, siger Mathias Grip.

- Boligmassen er for ensartet. Når man bliver skilt, er man nødt til at flytte fra byen. Jeg tror, der har været dårlig byplanlægning i rigtigt, rigtigt mange år, og jeg håber meget, at byggeriet på Degnejorden kan rette en lille smule op på åndssvag byplanlægning, fastslår han.

- Jeg tror, at der i Lejre by er nogle folk med romantiske holdninger, som har boet her i mange år. Men der er altså rigeligt med familieboliger i Lejre - der må gerne komme en blanding af mindre andels, leje og ejeboliger, kollegieværelser og seniorboliger. Det skal være broget! Det er en kæmpe fordel af have en broget blanding af boformer, tilføjer Mathias Grip.

Carsten Møller og Stephanie Saugmann er blandt de 27 mennesker, som bor på Rynkebakken andelsboligforening. De nævner, at mange af beboerne efterhånden er så meget oppe i årene, at de ikke længere kan bidrage med det fælles arbejde. Men de har ikke andre steder at flytte hen - der er ikke plejehjemspladser nok.

Flere seniorboliger ønskes - Vi flyttede hertil fra Sjællands Odde, hvor der ingen offentlig transport var fra lørdag eftermiddag til mandag morgen. Og de mega bybusser, som ellers kørte deroppe, havde bare to-tre passagerer. Mange vil gerne bo i stationsbyer - det er ikke nemt ellers for børnefamilier. Hvis et barn bliver sygt, hvem skal så hente, hvis én forælder har bil, og den anden bruger offentlig transport? Rigtig mange ender med to biler, siger Carsten Møller.

Parret mener, der bør komme flere seniorboliger, men at man må passe på med at ødelægge Lejre by med massiv udbygning.

Det går meget stærkt med boligbyggeriet i Lejre og Hvalsø. Men entreprenører og pensionselskaber vil ikke bygge andre steder, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S), som fastslog, at boligudviklingen foregår på markedsvilkår.

Den udtalelse provokerede mange af aftenens fremmødte borgere i Domus Felix, hvor Lejres boligpolitik var til debat. For behøver det at være sådan?

Voldsomt byggeri Da en række store arealer har været udlagt til boligbyggeri i lang tid - 8-40 år, og da finanskrisen satte alt i stå i en årrække, bygges der voldsomt lige nu i Lejre by, Hvalsø og Kirke Hyllinge. Og borgerne reagerer, ikke med glæde over byggeriet. Det går for hurtigt.

Jan Adeltoft fra Lejre foreslog, at byggeriet på Degnejorden udskydes i fem år, hvilket borgmesteren tilbageviste - processen er kommet alt for langt allerede, og det er der ikke politisk opbakning til.

Flere fremmødte borgere spurgte ind til, hvorfor der dog ikke udbygges mere andre steder i Lejre Kommune, hvor det kunne være en god ide.

- Der ligger tonsvis af andre steder, hvor der kan bygges - Osted, Kirke Såby, Ejby, Sonnerup, Gevninge. Men der bliver ikke bygget der, for det kræver, at nogen vil købe jord der og udbygge. Det handler om, hvor folk vil bo - vi kan ikke tvinge dem andre steder hen. Boligbyggeri er primært en privat opgave i Danmark, sagde borgmesteren.

Kun stationsbyer interessante Og Carsten Rasmussen fortsatte med at fortælle om alle de investorer, der sidder på borgmesterkontoret og gerne vil bygge i Lejre stationsby. Måske kan han opfordre dem til også lige at kigge på Hvalsø. Og der stopper det. For de får et tomt blik, når han nævner andre byer i Lejre - pensionsselskaber med flere vil simpelthen ikke investere der. Det samme gælder bofællesskaber; de er udelukkende fokuseret på stationsbyerne.

Niels Boye fra Levende Landsbyer sagde, at Munkegården i Kirke Såby har været udlagt til boligbyggeri i 12 år.

- Problemet er, at ejeren ikke har råd til at byggemodne. Så jeg tænker, at man kunne lægge lejeboliger der - så kommer der kapital til at tænke anderledes dynamisk, sagde han.

- Hvis der skal ske et kommunalt initiativ, skal der være politisk enighed om at opkøbe jord i for eksempel Sonnerup og byggemodne der, og borgerne i Lejre skal være enige om at brænde skattekroner af på sådan et projekt, svarede Carsten Rasmussen.

V: Ny strategi nødvendig Gang på gang kom transportproblemerne i og ved Lejre by op. Ikke blot gælder det om at bevare de grønne pletter og frede dem - vejnettet holder ikke til udbygningen, blev det fremhævet.

Tina Mandrup (V) kom ind på, at det bliver tvingende nødvendigt med en langsigtet boligstrategi i kommunen, for rigtigt mange, som begynder at komme op i årene, vil gerne blive boende.

- Der kommer et behov. Vi ved fra prognoserne, at der frem mod 2040 vil blive flere enlige og flere par uden børn, mens børnefamilierne lander på et status quo. Det gælder nord, syd, øst og vest i Lejre Kommune. Måske skal visse områder laves om og have en anden karakter end i dag, foreslog hun.