Bofællesskab: - Vi hører intet

Bofællesskab: - Vi hører intet

23. marts 2021

Deadline begynder at nærme sig for Degnebakken Bofællesskab. I spidsen for bofællesskabet står Henrik Svanholm, og han er frustreret over, at sagsbehandlingen går langsomt i Lejre Kommune.

- Alle er positive overfor bofællesskabet, og flere venter bare på at kunne flytte ind, siger Henrik Svanholm og fortæller blandt andet om et par, der bor midlertidigt i et sommerhus, mens de venter.

Henrik Svanholm har i flere år haft øjnene på jorden ved Degnebakken, og sammen med andre lokale borgere har han taget initiativ til en ny bebyggelse, Engklyngerne.

I første omgang var der tale om en andelsboligforening, men siden er projektet ændret til ejerboliger. I foråret 2020 blev lokalplanen for boliger på jorden vedtaget, og i december solgte Lejre Kommune jorden til Core Property Management. I købsaftalen er der også en forkøbsret til noget af jorden til Degnejorden Boligselskab.

- Degnejordens Bofællesskabs ønsker om at få en godkendelse til, at vi kan gå videre med vores helt konkrete planer. Vi har allerede haft store udgifter til arkitekter og advokater, siger Henrik Svanholm og henviser til, at da Lejre Kommune i forbindelse med salget i december sendte en pressemeddelelse ud, så var der en udtalelse fra borgmesteren, hvor han giver udtryk for, at sagsbehandlingen vil ske hurtigst muligt.

Men det er langt fra Henrik Svanholms oplevelse, at det går hurtigt.

Core Property Management har i januar sendt en henvendelse til kommunen og oplyst, at Degnejorden Boligselskabs ønsker at udnytte forkøbsretten.

Der har også været et onlinemøde i februar, men et opfølgende onlinemøde i begyndelsen af marts blev aflyst. Siden har Henrik Svanholm intet hørt.

- Sagen skulle have været i økonomiudvalget i februar, men noget skal undersøges, så det kom det ikke, fortæller Henrik Svanholm og forklarer, at kommunen vil gennemgå salgsmaterialet og planen for at realisere salget.

Puljer betalingen Den deadline Degnebakken Bofællesskab har hængende over hovedet, hedder den 1. august. Der skal bofællesskabet have købt jorden af Core Property Management og betalt. Herefter afregner Core Property Management med Lejre Kommune.

- Det bliver vanskeligt at nå. Jeg hører ikke noget fra kommunen. Det er jeg træt af, siger Henrik Svanholm og forklarer, at bofællesskabet består af helt almindelige mennesker, så de kan ikke bare lægge en stor sum penge.

- Vi puljer sammen, og så får vi betalt. Vi har hele tiden arbejdet med at realisere planen, fortæller Henrik Svanholm og oplyser, at mere end en tredjedel af boligerne er reserveret.

Han vil nu gå i gang med at kontakte de omkring 45 personer, som er skrevet op, i håb om, at resten af boligerne kan blive reserveret.

Situationsplanen med 34 boliger er helt færdig. Når alle boliger er solgt, og alt papirarbejdet er på plads, kan de sætte en spade i jorden og begynde selve byggeriet.