Boet gjort op efter udtræden - og det bliver en regning

Lejre Kommune skal betale over en halv million kroner til Vestsjællands Brandvæsen, efter at kommunen fra årsskiftet 20-21 trådte helt ud af det fælleskommunale beredskab.

Det oplyser beredskabsinfo.dk. Beløbet skyldes, at en fordeling af brandvæsenets aktiver og passiver viser, at Lejres del af beredskabet består af flere aktiver end passiver.

Opgørelsen viser, at Lejre Kommune har overtaget aktiver for 2.984.223 kroner samt gæld og andre forpligtelser for 2.426.550 kroner. Endvidere udgør kommunens andel af egenkapitalen 27.541 kroner. Dermed viser Vestsjællands Brandvæsens regnestykke, at Lejre Kommune skal betale 530.132 kroner for at udtræde af samarbejdet.