Børnene har selvmordstanker: Kæmpe demonstration ved hjemrejsecenter

- Vi er stadig afviste og udsendelseshindrede, og nu sidder vi fast i Avnstrup i stedet for i Sjælsmark. Vi føler os meget isolerede i Avnstrup, som ligger 11 kilometer fra nærmeste indkøbsmulighed, og der er heller ikke telefondækning i Avnstrup. De voksne beboere har meldepligt to gange om dagen, morgen og aften, så det er umuligt at besøge familie, venner eller hjælpeorganisationer i hverdagene, og vi skal stadig ansøge om at overnatte udenfor centret, udtaler familierne i forbindelse med demonstrationen.

Den mangeårige debat om forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark fik regeringen og dens støttepartier til i november 2019 at blive enige om at flytte de afviste børnefamilier ud af Sjælsmark. Man besluttede som løsning at omdanne Hjemrejsecenter Avnstrup ved Lejre til et nyt center for børnefamilier uden lovligt ophold i Danmark.