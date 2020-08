Se billedserie Gershøj Børneklubs årlige loppemarked var endnu engang en stor succes, som sikrede midler til de mange aktiviteter, der arrangeres over året. Foto: Daniel Sennek

Børneklubbens marked er en historie om sammenhold i landsbyen

Lejre - 30. august 2020 kl. 17:11 Af Daniel Sennek

Der er ingen tvivl i stemmen hos Stine Nissen, der er formand for Gershøj Børneklub. Det årlige loppemarked er en idyllisk historie om sammenhold i landsbyen Gershøj.

Lørdag og søndag løb det noget atypiske loppemarked så af stablen. Markedet lignede som sådan sig selv, selvom der selvfølgelig blev taget forholdsregler i forhold til Covid-19. Men normalt finder markedet sted om foråret, hvilket det af gode grunde ikke kunne i år.

- Vi har nu holdt markedet i omrking 20 år, og det er vi igen rigtig glade for at kunne i år. Det sker udelukkende, fordi der er så mange frivillige, der bruger deres energi og kræfter på os. Størstedelen af de aktiviteter vi kan lave over året kommer fra de penge, som vi tjener her, lyder det fra Stine Nissen.

Man kan tydeligt mærke, at byen gerne vil markedet. Alle genstandene, der sælges over weekenden, kommer fra »Bette«-Anna, der samler ind i sin mintgrønne barnevogn fra beboere over hele året.

- Der er så meget sammenhold, og selvom gæsterne måske ikke har brug for de ting, der er til salg, så køber de en ekstra fadøl eller pølse, så de kan være med til at støtte huset og børneklubben. Det er vi så taknemmelige for, siger Stine Nissen.