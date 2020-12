Se billedserie Røde Kors Avnstrup Foto: Mathilde Bech

Børnefamilier på nyt udrejsecenter: Hegnet er væk men mad kan de fortsat ikke lave

Lejre - 03. december 2020 kl. 10:41 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen

Hegnet er væk. Det er nok det mest synlige tegn på, at afviste børnefamilier har fået et lidt friere ophold i Danmark, efter at de hen over sommeren er flyttet fra udvisningscentret i Sjælsmark og til udvisningscentret i Avnstrup. - Det er en god ting, at hegnet er væk. Det er jo ikke afviste kriminelle, som bor her på Center Avnstrup, men personer, som af den ene eller anden grund ikke har fået et asylophold i Danmark. Det siger Mark Sisseck til Radio 4. Mark Sisseck er souschef i Røde Kors Center Øst og dermed med til at drive centret på Midtsjælland. - Børnene kan gå ud i skoven, hvor vi både har opført shelters og legefaciliteter, så de kan få et mere normalt børneliv, siger han.

Politisk pres Der har fra politisk hold været rejst voldsom kritik af, at børnefamilierne opholdt sig nærmest spærret inde i Sjælsmark. Blandt andre har de Radikales Sofie Carsten Nielsen voldsom kritiseret forholdene på det nordsjællandske udrejsecenter, hvor børnefamilierne heller ikke havde mulighed for at lave mad. En rapport fra Røde Kors, som er udarbejdet af psykologer viste en stor mistrivsel blandt børnene på Sjælsmark. Flere af børnene havde ptsd-lignende symptomer. Rapporten og kritikken fra politisk side fik Integrationsminister Mathias Tesfeye til at beslutte, at familierne skulle flyttes.

Ingen madlavning og langt til skole Men selv om hegnet er væk, og det nu er Røde Kors i stedet for Kriminalforsorgen, som driver udrejsecentret, så er der fortsat ting, som ikke fungerer for de udviste børnefamilier. Mulighed for madlavning, som var et af kritikpunkterne, er endnu ikke kommet i gang. Det sker ifølge Mark Sisseck først i det nye år, fortæller Radio 4. Mange af børnene har også fået en længere skoledag, da de fortsat går på Røde Kors's skole i Lynge. Det giver en daglig transporttid på to timer oven i undervisningstiden. Derfor arbejdes der også på at finde en undervisningsløsning tættere på, så dagen ikke skal bruges til at køre i skolebus. - Man kan sige, at grundvilkårene for familierne ikke er blevet ændrede. Men vi prøver at skabe en ramme, så de har nogle ressourcer, så de kan komme videre, når de nu ikke kan blive permanent i Danmark. - Samtidig kan man sige, at flytningen til Avnstrup har betydet, at børnene har fået et mere værdigt børneliv, siger Mark Sisseck.

Mark Sisseck mener, børnene har fået et mere værdigt børneliv ved at være flyttet til Center Avnstrup. Foto: Agnete Vistar

Hør indslaget fra Radio 4 her: