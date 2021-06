Klatring er bare én af mange aktiviteter, som børn og unge kan prøve i sommerferien i Lejre. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Børn og unge skal have alle tiders sommerferie

Lejre - 22. juni 2021
Af Agnete Vistar

Efter en lang vinter i coronaens tegn trænger børn og unge til en alletiders sommer i fællesskabernes tegn. Derfor har Lejre Kommune skabt en myriade af aktiviteter i samarbejde med kommunens mange foreninger samt kommunens egne institutioner, såvel på børne-/ungeområdet som på kulturområdet.

- Det har ganske enkelt været supervigtigt for os at give børnene og de unge noget at glæde sig til og glæde sig over. Det, at have levet under nedlukning og de efterfølgende begrænsninger, har ikke været morsomt for nogen af os, men for børn og unge er der jo tale om en tid, der ikke kommer tilbage. Derfor vil vi gerne hjælpe med til at give vores unge og børn den bedst mulige sommer - lige her i det nære. Og hvis jeg var ung igen og havde en forfatterspire i maven, ville jeg da for eksempel klart kaste mig over den forfatterskole, der er i løbet af sommeren, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) i en pressemeddelelse.

Sidste år blev der af staten bevilget en pose penge til at gennemføre aktiviteter for børn i skolealderen. Det blev en succes, og i år har kommunen så selv valgt at finansiere de mange tilbud, der er til rådighed. Så lige meget om man er til naturvidenskab eller dans, klatring eller biografmørke, er der noget for enhver smag.

- De 60 store og små oplevelser der er i vente, kan også være en port ind til aktiviteter efter sommerferien, siger Claus Jørgensen (SF), formand for Udvalget for Kultur & Fritid.

- Var det mig, havde jeg været oppe og klatre en tur sammen med klatreklubben. Vores mange foreninger, særligt på idrætsområdet, har virkelig lagt sig i selen for at byde op med det bedste, de har. En tur på vandet, måske en gang jump for fun eller håndbold, ville heller ikke være noget, jeg var gået i vejen for at berige min sommer med, hvis jeg havde haft den alder. Og på denne her måde er der faktisk også nogle unge og nogle børn, som kan snuse til nogle aktiviteter, de måske har lyst til at fortsætte med i det lange løb, siger han.

På alle måder er der bare lagt op til »Leg i Lejre«. Børneteater, upcykling, billedskole, cirkusworkshop, ture til crossbane, fodboldskole er bare eksempler på de godt 60 forskellige store og små oplevelser, der er samlet i årets program, som Thomas Bisgaard (R), formand for Udvalget for Børn & Ungdom, er stolt af at præsentere.

- Ja, det kan blive en rigtig god sommer at være barn og ung her i Lejre kommune. Det at der både er tilbud af mere underholdende karakter, såsom bif-ture både for de små og de store, men at også naturvidenskaben kan integreres, lige meget om det er gennem ture til Sciencecamp, eller det er ved at klappe en fisk, synes jeg er en af styrkerne ved dette års program, som kan være med til at sikre en indholdsrig og sjov sommer for store og små, siger Thomas Bisgaard i en pressemeddelelse.

Aktiviteterne er blevet til i et samarbejde mellem frivillige foreninger, Center for Børn & Læring og Center for Kultur & Fritid i Lejre Kommune. Læs mere på: https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/sommer-i-lejre-2021/