Blotter opsøgte samme kvinde - mistænkt skal afhøres

En 46-årig kvinde måtte to gange tirsdag aften tilkalde politiet, da hun igen fik besøg af den samme blotter, som hun var udsat for dagen forinden. Politiet har efter episoderne fundet frem til en mistænkt.

Klokken 20.02 tirsdag aften blev den 46-årige kvinde udsat for blufærdighedskrænkelse på Grimsager i Kirke Hyllinge. Det var den samme mand, som tog sit lem frem og onanerede foran kvinden mandag. En patrulje blev sendt til stedet, men fandt ikke frem til manden.

Som om det ikke var nok for kvinden fik hun igen klokken 22.22 besøg af manden ved hendes hus, hvor politiet igen rykkede ud til stedet og ledte efter manden.

Den 46-årige kvinde var mandag også udsat for den samme blotter, ligesom en 22-årig kvinde i weekenden anmeldte, at hun var udsat for blufærdighedskrænkelse af en mand på Karlebryvej i Kirke Hyllinge.