Blomsterbutik slår rødder i ny by

MarieA og Co. Blomster og Livsstil er rykket fra Skibby til Kirke Hyllinge - og de er kommet for at blive.

Lejre - 15. juli 2021

Hvor der før lå en bilforhandler, danner blomster i alle regnbuens farver nu et sommerligt lille skyggeområde, hvor man kan sætte sig på en af de fine udendørs bænke og nyde en is eller blot hvile benene. MarieA og Co. Blomster og Livsstil er nemlig flyttet ind i lokalerne på hjørnet af Bygaden og Kirkevej i Kirke Hyllinge - og butikken, der de sidste tre år har holdt til i Skibby, er kommet for at blive.

- Oprindeligt var det faktisk en midlertidig løsning at flytte hertil, men drømmen ændrede sig, og nu bliver vi her, fortæller Louise Marie Andreasen, der, sammen med sin familie, er indehaver af butikken, der for få uger siden officielt kunne melde ud om den permanente adresse flytning.

Et samlingssted Flytningen skete meget pludseligt tilbage i februar, efter der blev fundet svamp i lokalerne på Hovedgaden i Skibby. Planen var dengang, at butikken skulle flytte tilbage i de gamle lokaler, når der var styr på problemet, men det viste sig ikke muligt.

- Jeg kan huske, vi fik beskeden en tirsdag eftermiddag. Så om aftenen rykkede vi alting. Og onsdag morgen åbnede vi her, mindes Louise Marie Andreasen og fortsætter:

- Vi har været rigtig glade for Skibby, men da det ikke var muligt at flytte tilbage i de gamle lokaler, så udformede en ny drøm sig. En drøm om at skabe noget i lokalerne her.

Den nye drøm indebærer blandt andet en større investering i at udvide butikken, såvel som at skabe en gårdhave ude foran, så området nemmere kan bruges.

- Vi vil rigtig gerne skabe et samlingssted her i byen. Det synes jeg, Kirke Hyllinge mangler, lyder det fra Marie Louise Andreasen, der også selv bor i byen.

Nye arrangementer Foruden at skabe et samlingssted, hvor man kan hvile benene på gåturen, vil MarieA og Co. fortsætte med at afholde arrangementer, som de har gjort det både i Skibby og også allerede en smule i Kirke Hyllinge, herunder at vise EM på storskærm.

- Det kunne være arrangementer som eksempelvis en tapas-aften, tøjaftener, banko, alt muligt, fortæller Louise Marie Andreasen og uddyber, at de forventer, at gårdhaven og udvidelsen af butikken vil være klar til brug om et halvt års tid.

Taget godt imod - Men allerede nu synes jeg, man kan mærke, at folk bruger stedet her som et sted at samles, og det er jo rigtig dejligt. Vi er blevet taget rigtig godt imod, og jeg ser virkelig frem til, at det hele står færdigt. Det bliver så fint og hyggeligt, det kunne næsten ikke være bedre!

MarieA og Co. Blomster og Livsstil er rykket fra Skibby til Kirke Hyllinge - og de er kommet for at blive. Man kan følge med i arrangementer og læse mere om MarieA og Co. Blomster og Livsstil på butikkens Facebook-side af samme navn.