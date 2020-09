Så er det igen tid til de gratis influenzavaccinationer for alle over 65 år, samt kronisk syge. Arkivfoto: Thomas Olsen

Bliv vaccineret mod influenza

Så nærmer tiden sig til at blive vaccineret mod influenza, og Ældre Sagen Lejre og Ældre Sagen Bramsnæs står igen for denne vaccination i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service.

I år kan man også blive vaccineret mod pneumokokker (lungebetændelse). Vaccinationerne er gratis for alle over 65 år samt for personer med visse kroniske sygdomme.